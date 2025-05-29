В Україні понад 50 тисяч ФОПів залучені до ухилення від податків на 70 млрд грн – БЕБ

БЕБ викрило тисячі ФОПів у схемах відмивання коштів та пропонує створити Центр протидії.

Фото: БЕБ

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За оцінками Державного бюро економічної безпеки, які озвучив керівник підрозділу детективів Олександр Ткачук, в Україні може бути залучено понад 50 000 фізичних осіб-підприємців (ФОП) у протиправні схеми з ухилення від сплати податків і легалізації «чорних» готівкових коштів. Щорічні збитки бюджету від таких схем оцінюються орієнтовно в 70 млрд гривень, повідомляє пресслужба БЕБ.

За словами Ткачука, переважна більшість учасників цих схем — це молоді люди та студенти, які за винагороду передають свої електронні ключі для відкриття банківських рахунків. Потім на цих рахунках проводяться операції, що дозволяють занижувати обсяги доходів реального сектора та відмивати кошти, отримані незаконним шляхом.

У БЕБ заявили, що вже напрацювали низку позитивних кроків у співпраці з Державною податковою службою та Державною службою фінансового моніторингу й хочемо масштабувати ці напрацювання. Також запропоновано створити Центр протидії податковим правопорушенням, який координуватиме фінансово-податковий моніторинг та обмін інформацією між усіма зацікавленими відомствами.

Заступник директора БЕБ Андрій Пащук підкреслив необхідність законодавчих змін для посилення інституційних можливостей органів, що протидіють економічним злочинам. За його словами, слід розробити узгоджену систему виявлення фінансових ризиків, впровадити європейські стандарти реагування та налаштувати спільну аналітичну платформу.

Голова Державної служби фінансового моніторингу Філіп Пронін повідомив, що служба готова до тісної співпраці й уже спрямувала в правоохоронні органи матеріали з інформацією про податкові порушення на суму понад 50 млрд грн. Він наголосив, що координація дій та швидкий обмін даними є ключем до ефективної боротьби з економічною злочинністю.

Заступник голови Державної податкової служби Сергій Лисеюк додав, що до системи контролю за оподаткуванням мають бути активно залучені і митники, і всі правоохоронні органи. На його думку, Центр протидії податковим правопорушенням дозволить оперативніше вирішувати робочі питання під час перевірок і розслідувань.

У БЕБ також обговорили наступні кроки: документальне оформлення ініціативи, формування робочої групи та підготовка дорожньої карти реформ на рівні експертів.

Фото: БЕБ

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