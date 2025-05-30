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В Румынии наводнения угрожают уничтожением уникальной туристической достопримечательности

09:54, 30 мая 2025
Наводнение может уничтожить соляную шахту Прайд, которая привлекает полмиллиона туристов ежегодно.
В Румынии наводнения угрожают уничтожением уникальной туристической достопримечательности
Фото: Reuters
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В Румынии из-за мощнейших за последние 30 лет наводнений оказалась под угрозой уничтожения соляная шахта Прайд (Salina Praid) - одно из крупнейших месторождений соли в Европе и одновременно популярный туристический объект, который ежегодно посещает около 500 тысяч туристов. Об этом сообщает агентство Reuters.

Соляная шахта расположена в центральном румынском жудеке Харгита. Здесь, кроме промышленной добычи соли, функционируют туристические галереи с парком развлечений, соляной часовней, а также медицинским центром для лечения респираторных заболеваний.

В результате ливней уровень воды в близлежащем ручье резко поднялся, и часть шахты была затоплена. Власти закрыли объект для посетителей, чтобы избежать трагедии. По словам местных чиновников, это может иметь катастрофические последствия для экономики региона, ведь жители города Прайд десятилетиями полагались на туризм вокруг шахты как на главный источник дохода.

«Проблема с соляной шахтой может иметь катастрофические последствия для всего региона», - заявил Чонгор Жомбори, главный бухгалтер филиала Прайд государственной компании National Salt Company S.A., которая частично владеет объектом.

Шахта имеет ежегодную производительность 70-100 тысяч тонн соли, однако туристическая ее часть - это не только развлечения, но и оздоровление, что делает ее уникальной для Европы.

Мэр Прайда Ласло Ньягрус сообщил, что шахтеры уже вывезли оборудование и машины из подтопленных участков и сейчас работают над спасением других частей шахты, которые еще не были открыты для туристов.

«Они пытаются спасти этот участок, эти галереи, строя шлюзы и плотины, чтобы защитить их. Нужно как можно быстрее изучить альтернативы в туристической сфере, чтобы удержать как можно больше туристов в Прайде», - сказал Ньягрус.

Спасательные и профилактические работы продолжаются. Местные власти ищут решения, которые позволят сохранить уникальную шахту и поддержать экономику региона, находящегося на грани кризиса.

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Румыния туризм

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