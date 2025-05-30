В налоговой разъяснили, имеет ли право предприятие осуществлять онлайн-продажу подакцизных товаров

Предприятие может осуществлять розничную торговлю алкогольными напитками, табачными изделиями, жидкостями, используемыми в электронных сигаретах через интернет-магазин, но при определенных условиях.

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Налоговая служба в Закарпатской области разъясняет, имеет ли право субъект хозяйственной деятельности осуществлять онлайн-продажу подакцизных товаров.

Согласно части первой ст. 3 Закона Украины от 3 сентября 2015 года № 675-VIII «Об электронной коммерции»:

электронная торговля – хозяйственная деятельность в сфере электронной купли-продажи, реализации товаров дистанционным способом покупателю путем совершения электронных сделок с использованием информационно-коммуникационных систем;

электронная сделка – действие лица, направленное на приобретение, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей, совершенное с использованием информационно-коммуникационных систем;

интернет-магазин – средство для представления или реализации товара, работы или услуги путем совершения электронной сделки.

Основные принципы государственной политики по регулированию производства, ввоза на таможенную территорию Украины, вывоза за пределы таможенной территории Украины, оптовой и розничной торговли этиловым спиртом, спиртовыми дистиллятами, биоэтанолом, алкогольными напитками, табачными изделиями, табачным сырьем, жидкостями, используемыми в электронных сигаретах, и топливом, а также усиления борьбы с их незаконным производством и оборотом на территории Украины установлены Законом Украины от 18 июня 2024 года № 3817-IX «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, спиртовых дистиллятов, биоэтанола, алкогольных напитков, табачных изделий, табачного сырья, жидкостей, используемых в электронных сигаретах, и топлива» (далее – Закон № 3817), который вступил в силу 27.07.2024 (за исключением отдельных норм).

Розничная торговля – деятельность по продаже товаров (в том числе с их отгрузкой для дальнейшей доставки) конечным потребителям для личного некоммерческого использования независимо от формы расчетов, в том числе на разлив без фактического потребления в месте продажи или на разлив в ресторанах, кафе, барах, других заведениях общественного питания.

Место розничной торговли – место реализации товаров (продукции), в том числе на разлив, в одном торговом помещении (здании) по месту его фактического расположения, в котором проводятся расчетные операции, или место реализации товаров (продукции), с которого осуществляется их отгрузка для дальнейшей доставки конечным потребителям. Проведение расчетных операций в таком месте розничной торговли осуществляется через зарегистрированные, опломбированные в установленном порядке и переведенные в фискальный режим работы регистраторы расчетных операций или через зарегистрированные фискальным сервером центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную налоговую политику, программные регистраторы расчетных операций с созданием в бумажной и/или электронной форме соответствующих расчетных документов, подтверждающих выполнение расчетных операций, или в предусмотренных законодательством случаях – с применением зарегистрированных в установленном порядке расчетных книг, в которых фиксируется выручка от продажи алкогольных напитков, табачных изделий и жидкостей, используемых в электронных сигаретах, независимо от того, оформляется ли через них продажа других товаров. Торговая площадь места розничной торговли алкогольными напитками, кроме пива и/или сидра и перри (без добавления спирта), и/или сбраженными напитками, полученными исключительно в результате природного (натурального) брожения фруктовых, ягодных и фруктово-ягодных соков, с содержанием спирта не более 8,5 % об. (без добавления спирта), должна составлять не менее 20 квадратных метров (п. 51 части первой ст. 1 Закона № 3817).

Розничная торговля алкогольными напитками (кроме столовых вин), а для малых производителей винодельческой продукции – алкогольными напитками без добавления спирта (вина виноградные, вина плодово-ягодные, медовые напитки), в том числе через сеть Интернет, может осуществляться субъектами хозяйственной деятельности, в том числе их производителями, при наличии у них лицензии на право розничной торговли алкогольными напитками.

Розничную торговлю табачными изделиями и/или жидкостями, используемыми в электронных сигаретах, осуществляют субъекты хозяйственной деятельности при наличии у них одной из таких лицензий: на право розничной торговли табачными изделиями, на право розничной торговли жидкостями, используемыми в электронных сигаретах.

Частью девятой ст. 71 Закона № 3817 предусмотрено, что субъектам хозяйственной деятельности разрешается продажа алкогольных напитков, табачных изделий, электронных сигарет, заправных контейнеров, жидкостей, используемых в электронных сигаретах, устройств для потребления табачных изделий без их сгорания путем электронной торговли (с использованием средств дистанционной связи / через интернет-магазины) при одновременном выполнении следующих условий:

предварительная идентификация возраста конечного потребителя (на этапе заказа продукции) путем получения информации (сведений, данных) о достижении конечным потребителем 18-летнего возраста, содержащихся в е-паспорте или е-паспорте для выезда за границу, или электронном водительском удостоверении, или в другом электронном отображении информации, содержащейся в документах, сформированных средствами Единого государственного вебпортала электронных услуг, а также с применением других средств идентификации, позволяющих однозначно установить достижение лицом 18-летнего возраста, или с использованием технологии распознавания, или с привлечением субъектом хозяйственной деятельности оператора, который в режиме реального времени проводит удаленную идентификацию конечного потребителя и проверяет его возраст;

отгрузка алкогольных напитков, табачных изделий, электронных сигарет, заправных контейнеров, жидкостей, используемых в электронных сигаретах, устройств для потребления табачных изделий без их сгорания для доставки конечному потребителю осуществляется с места торговли (в случаях, если получение товара конечным потребителем происходит не в месте торговли);

непосредственная передача алкогольных напитков, табачных изделий, электронных сигарет, заправных контейнеров, жидкостей, используемых в электронных сигаретах, устройств для потребления табачных изделий без их сгорания конечному потребителю с соблюдением требований по проверке возраста конечного потребителя, установленных частями пятой и шестой ст. 71 Закона № 3817.

Допускается осуществление доставки товаров (продукции), определенных этой частью, за пределы места торговли по заказу конечного потребителя исключительно при соблюдении требований п. 3 части девятой ст. 71 Закона № 3817.

Частью первой разд. XII «Заключительные положения» Закона № 3817 установлено, что часть девятая ст. 71 Закона № 3817 вступает в силу через 18 месяцев с даты вступления в силу Закона № 3817.

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