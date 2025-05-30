Быстро назначить руководителя Гостаможслужбы, внести изменения в УПК – какие требования к Украине озвучили после визита миссии МВФ

В МВФ также отметили, что Украине нужно мобилизовать внутренние источники поступлений и выполнять Национальную стратегию доходов, а не только надеяться на внешних доноров.

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Миссия Международного валютного фонда завершила работу по 8-му пересмотру программы с Украиной под названием «Механизм расширенного финансирования». До этого миссия МВФ в течение 20-27 мая провела в Киеве ряд встреч – с премьер-министром Денисом Шмыгалем, заместителем руководителя Офиса Президента Ириной Мудрой относительно прогресса в судебной реформе, с министром финансов Сергеем Марченко, главой Нацбанка Андреем Пышным и т.д.

Представители МВФ и украинская власть достигли соглашения на уровне персонала, далее соответствующую договоренность должен одобрить Совет директоров МВФ, который рассмотрит ее в ближайшие недели.

После этого Украина получит доступ к финансированию объемом около 500 млн долларов.

МВФ в своем заявлении отметил прогресс в выполнении Украиной реформ. Так, к 8-му пересмотру выполнены 2 структурных маяка МВФ, а еще один маяк «будет выполнен в ближайшие недели». При этом украинская сторона взяла на себя «твердые обязательства» по продвижению других ключевых реформ.

Быстро назначить руководителя Государственной таможенной службы

Как указали в МВФ, реформы управления в Украине остаются важными, в частности, для «укрепления доверия к антикоррупционным и судебным институтам».

«Реформирование государственной таможенной службы (ГТС) является важным для борьбы с коррупцией и уменьшения уклонения от уплаты налогов. Прогресс в этой сфере требует завершения комплексного плана реформ — требования для завершения обзора — в сочетании с быстрым назначением постоянного руководителя ГТС», подчеркнуто в сообщении Фонда.

Там также добавили, что недавно опубликованный внешний аудит НАБУ является структурным ориентиром и дает возможность внедрить дополнительные реформы для укрепления НАБУ.

Изменения в УПК

«Аналогично, обязательство правительства внести изменения в Уголовный процессуальный кодекс, что также является структурным ориентиром, является сигналом об их готовности укрепить антикоррупционную систему и выполнить международные обязательства» – добавляет МВФ.

Напомним, среди необходимых реформ МВФ в меморандуме определило – принятие закона, которым отменяются сроки досудебного расследования после уведомления лицу о подозрении, передача полномочий следственных судей продлевать сроки досудебного расследования – прокурорам, а также закона о создании с решающей ролью иностранных экспертов нового специализированного административного суда, куда будут обжаловаться решения конкурсных комиссий по отбору руководителей НАБУ, НАПК, САП и т.д. Сейчас основы создания такого суда (СОАС и СААС) уже определены, а вот относительно сроков – пока МВФ ждет выполнения украинскими властями своих требований.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Верховная Рада вскоре может вернуться к рассмотрению законопроектов 12367, 12367-1, 12367-2, 12367-3 об отмене нормы УПК о возможности автоматически закрыть уголовное дело из-за того, что срок, отведенный органам досудебного расследования на его расследование, истек. 28 мая законопроект Минюста как компромиссный вариант поддержали в САП.

Управление государственными предприятиями

Также в МВФ относительно корпоративного управления государственными предприятиями подчеркнули, что «отбор новых генеральных директоров ОГТС и «Укрэнерго» должен происходить оперативно на основе процесса, основанного на заслугах».

Нужно мобилизовать внутренние доходы

МВФ ожидает, что в 2025 году экономика будет расти темпами 2-3%.

В заявлении МВФ говорится о том, что восстановление среднесрочной фискальной устойчивости требует решительных усилий по мобилизации внутренних доходов, минимизации налоговых лазеек, борьбе с уклонением от уплаты налогов, а также улучшению инвестиционного климата.

Как отмечается в релизе Фонда, риски для экономики Украины остаются чрезвычайно высокими, учитывая неопределенность относительно войны и перспектив мира и восстановления.

«Бюджетный дефицит в 2025 году является значительным, поскольку уровень критических расходов остается повышенным, пока война продолжается. Финансирование дефицита требует значительной внешней поддержки, в частности со стороны Инициативы ERA G7, полная выплата которой в течение программного периода имеет решающее значение для поддержания макроэкономической стабильности и обеспечения дальнейшего финансирования программы.

Риски дополнительных потребностей в критических расходах в 2025 году высоки, и поэтому властям необходимо подготовить компенсирующие меры в случае возникновения шоков в расходах.

Ожидается, что после 2025 года расходы будут оставаться высокими в ближайшем будущем», отмечается в релизе.

«Итак, крайне важно и неизбежно, чтобы власти продолжали усилия по мобилизации внутренних доходов в среднесрочной перспективе, поскольку только внешней поддержки будет недостаточно для финансирования дефицита, восстановления фискальной устойчивости, поддержки критических расходов и финансирования реконструкции», подытожили в МВФ.

Широкомасштабные, долгосрочные и эффективные меры по доходам и надежное внедрение Национальной стратегии доходов (НСД) Украины являются чрезвычайно важными.

Реформы налоговой политики должны сочетаться с улучшением налогового администрирования и продолжением реформ Государственной таможенной службы (ГТС) и Государственной налоговой службы (ГНС).

Также в МВФ подчеркнули, что будущая бюджетная декларация на 2026-2028 годы является важным шагом для определения стратегических целей среднесрочной фискальной базы и политики властей.

Автор: Наталя Мамченко

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