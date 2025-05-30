Швидко призначити керівника Держмитслужби, внести зміни до КПК – які вимоги до України озвучили після візиту місії у МВФ

У МВФ також зауважили, що Україні треба мобілізувати внутрішні джерела надходжень і виконувати Національну стратегію доходів, а не лише сподіватися на зовнішніх донорів.

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Місія Міжнародного валютного фонду завершила роботу щодо 8-го перегляду програми з Україною під назвою «Механізм розширеного фінансування». До цього місія МВФ протягом 20-27 травня провела у Києві низку зустрічей – з прем’єр-міністром Денисом Шмигалем, заступницею керівника Офісу Президента Іриною Мудрою стосовно прогресу у судовій реформі, з міністром фінансів Сергієм Марченко, очільником Нацбанку Андрієм Пишним тощо.

Представники МВФ та українська влада досягли угоди на рівні персоналу, далі відповідну домовленість має схвалити Рада директорів МВФ, яка розгляне її найближчими тижнями.

Після цього Україна отримає доступ до фінансування обсягом близько 500 млн доларів.

МВФ у своїй заяві відзначив прогрес у виконанні Україною реформ. Так, до 8-го перегляду виконано 2 структурних маяка МВФ, а ще один маяк «буде виконано найближчими тижнями». При цьому українська сторона взяла на себе «тверді зобов'язання» щодо просування інших ключових реформ.

Швидко призначити керівника Державної митної служби

Як вказали у МВФ, реформи управління в Україні залишаються важливими, зокрема, для «зміцнення довіри до антикорупційних та судових інституцій».

«Реформування державної митної служби (ДМС) є важливим для боротьби з корупцією та зменшення ухилення від сплати податків. Прогрес у цій сфері вимагає завершення комплексного плану реформ — вимоги для завершення огляду — у поєднанні з швидким призначенням постійного керівника ДМС», підкреслено у повідомленні Фонду.

Там також додали, що нещодавно опублікований зовнішній аудит НАБУ є структурним орієнтиром і надає можливість впровадити додаткові реформи для зміцнення НАБУ.

Зміни до КПК

«Аналогічно, зобов’язання уряду внести зміни до Кримінального процесуального кодексу, що також є структурним орієнтиром, є сигналом про їхню готовність зміцнити антикорупційну систему та виконати міжнародні зобов’язання» – додає МВФ.

Нагадаємо, серед необхідних реформ МВФ у меморандумі визначило – прийняття закону, яким скасовуються строки досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, передача повноважень слідчих суддів продовжувати строки досудового розслідування – до прокурорів, а також закону про створення з вирішальною роллю іноземних експертів нового спеціалізованого адміністративного суду, куди будуть оскаржуватися рішення конкурсних комісій щодо відбору очільників НАБУ, НАЗК, САП тощо. Наразі засади створення такого суду (СОАС та СААС) вже визначені, а от стосовно строків – поки МВФ чекає виконання українською владою своїх вимог.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Верховна Рада незабаром може повернутися до розгляду законопроектів 12367, 12367-1, 12367-2, 12367-3 щодо скасування норми КПК про можливість автоматично закрити кримінальну справу через те, що строк, відведений органам досудового розслідування на її розслідування, сплив. 28 травня законопроект Мін’юсту як компромісний варіант підтримали у САП.

Управління державними підприємствами

Також у МВФ щодо корпоративного управління державними підприємствами підкреслили, що «відбір нових генеральних директорів ОГТС та «Укренерго» має відбуватися оперативно на основі процесу, що базується на заслугах».

Потрібно мобілізувати внутрішні доходи

МВФ очікує, що у 2025 році економіка зростатиме темпами 2-3%.

В заяві МВФ йдеться про те, що відновлення середньострокової фіскальної стійкості вимагає рішучих зусиль із мобілізації внутрішніх доходів, мінімізації податкових лазівок, боротьби з ухиленням від сплати податків, а також поліпшення інвестиційного клімату.

Як зазначається у релізі Фонду, ризики для економіки України залишаються надзвичайно високими, враховуючи невизначеність щодо війни та перспектив миру та відновлення.

«Бюджетний дефіцит у 2025 році є значним, оскільки рівень критичних витрат залишається підвищеним, поки війна триває. Фінансування дефіциту вимагає значної зовнішньої підтримки, зокрема з боку Ініціативи ERA G7, повну виплату якої протягом програмного періоду має вирішальне значення для підтримки макроекономічної стабільності та забезпечення подальшого фінансування програми.

Ризики додаткових потреб у критичних витратах у 2025 році є високими, і тому владі необхідно підготувати компенсуючі заходи у разі виникнення шоків у витратах.

Очікується, що після 2025 року витрати залишатимуться високими в найближчому майбутньому», зазначається у релізі.

«Отже, вкрай важливо та неминуче, щоб влада продовжувала зусилля щодо мобілізації внутрішніх доходів у середньостроковій перспективі, оскільки лише зовнішньої підтримки буде недостатньо для фінансування дефіциту, відновлення фіскальної стійкості, підтримки критичних витрат та фінансування реконструкції», підсумували у МВФ.

Широкомасштабні, довгострокові та ефективні заходи щодо доходів і надійне впровадження Національної стратегії доходів (НСД) України є надзвичайно важливими.

Реформи податкової політики повинні поєднуватися з покращенням податкового адміністрування та продовженням реформ державної митної служби (ДМС) та державної податкової служби (ДПС).

Також у МВФ підкреслили, що майбутня бюджетна декларація на 2026-2028 роки є важливим кроком для визначення стратегічних цілей середньострокової фіскальної бази та політики влади.

Автор: Наталя Мамченко

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