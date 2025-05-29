PDF-файли нібито від ДПС крадуть доступ до комп’ютера – податкова попереджає про загрозу

Зловмисники маскуються під ДПС і розсилають листи з вірусом.

Фото: wikipedia

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В Україні знову зафіксовано масове розповсюдження шкідливих електронних листів, які нібито надсилаються від імені Державної податкової служби України. Про це повідомив голова ДПС Руслан Кравченко, наголосивши, що це вже друга хвиля такої фейкової розсилки лише за останній тиждень.

«Фіксуємо нову хвилю масового розповсюдження фейкових електронних листів нібито від імені Державної податкової служби. За останній тиждень це вже друга така хвиля», – заявив Кравченко.

У ДПС підкреслюють, що не мають жодного стосунку до цієї розсилки. Більше того, вміст таких листів несе реальну кіберзагрозу для користувачів: у вкладених PDF-файлах міститься шкідливе програмне забезпечення, яке активується одразу після відкриття.

«Після переходу запускається програмне забезпечення, яке надає віддалений доступ до вашого комп’ютера зловмисникам», – попереджає ДПС.

Для перевірки достовірності листа податкова нагадує: усі офіційні електронні адреси служби обов’язково містять домен «@tax.gov.ua». Якщо електронний лист надходить із будь-якої іншої адреси – це ознака шахрайства.

У Державній податковій службі закликають громадян не відкривати вкладення у підозрілих повідомленнях. Якщо виникають сумніви щодо справжності листа – рекомендується звертатися до податкової напряму для підтвердження.

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