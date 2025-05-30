На Вінниччині через суд повернули громаді гідроспоруду вартістю 56 мільйонів гривень

Прокуратура домоглася скасування незаконної приватизації гідроспоруди.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Вінниччині викрили факт незаконної реєстрації права власності на гідротехнічну споруду на території Мурафської сільської громади Жмеринського району за третіми особами, повідомляє обласна прокуратура.

Встановлено, що у 2018 році товариство з обмеженою відповідальністю зареєструвало право приватної власності на комплекс об’єктів — міст, канали, дамбу та інші споруди, які становлять єдину гідроспоруду, вартістю понад 56 млн грн.

Як підставу для реєстрації ТОВ вказало рішення сільської ради про передачу майна, проте таке рішення насправді не приймалося.

Через незаконність процедури набуття та реєстрації права власності прокуратура звернулася з позовом до Господарського суду Вінницької області.

Суд першої інстанції відмовив прокуратурі у задоволенні позову, проте рішення було оскаржено Вінницькою обласною прокуратурою в апеляційному порядку. Північно-західний апеляційний господарський суд задовольнив апеляцію та постановив скасувати державну реєстрацію права власності на гідроспоруду.

Рішення суду набрало законної сили, прокуратура здійснюватиме контроль за його виконанням.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.