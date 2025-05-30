В Винницкой области через суд вернули обществу гидросооружение стоимостью 56 миллионов гривен

Прокуратура добилась отмены незаконной приватизации гидросооружения.

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В Винницкой области разоблачили факт незаконной регистрации права собственности на гидротехническое сооружение на территории Мурафской сельской общины Жмеринского района за третьими лицами, сообщает областная прокуратура.

Установлено, что в 2018 году общество с ограниченной ответственностью зарегистрировало право частной собственности на комплекс объектов — городов, каналы, дамбу и другие сооружения, составляющие единое гидросооружение стоимостью более 56 млн грн.

Как основание для регистрации ООО указало решение сельского совета о передаче имущества, однако такое решение действительно не принималось.

Из-за незаконности процедуры приобретения и регистрации права собственности прокуратура обратилась с иском в Хозяйственный суд Винницкой области.

Суд первой инстанции отказал прокуратуре в удовлетворении, однако решение было обжаловано Винницкой областной прокуратурой в апелляционном порядке. Северо-западный апелляционный хозяйственный суд удовлетворил апелляцию и постановил отменить государственную регистрацию права собственности на гидросооружение.

Решение суда вступило в законную силу, прокуратура будет осуществлять контроль за его исполнением.

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