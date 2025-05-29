Второй подряд конкурс на должности судей КСУ по квоте Съезда судей полностью провалился

Иностранные эксперты в составе Совещательной группы экспертов воспользовались правом «контрольного» голоса и не разрешили судьям продолжить участие в конкурсе.

Источник фото: Консультативная группа экспертов

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Совещательная группа экспертов, осуществляющая предварительный отбор кандидатов на должности судей Конституционного Суда, второй раз подряд констатировала провал конкурса на две вакантные должности судей КСУ по квоте Съезда судей.

Согласно решению СГЭ от 29 мая 2025 года, по итогам собеседований, таким, что соответствует критерию высоких моральных качеств, был признан только один кандидат.

Это судья Хмельницкого окружного административного суда Салюк Петр Иванович.

Вместе с тем, не соответствующими критерию высоких моральных качеств, признаны еще три кандидата:

Завальнюк Игорь Викторович – судья Одесского окружного административного суда.

«Против» судьи проголосовали 5 членов СГЭ, а «за» только одна – председатель СГЭ Оксана Васильченко.

Никон Олеся Зиновьевна – судья Хозяйственного суда Львовской области.

При голосовании за кандидатку голоса членов СГЭ разделились – «против» судьи проголосовали трое иностранных экспертов, а «за» – трое украинских представителей в составе СГЭ (Оксана Васильченко, Ярослав Романюк, Василий Шакун). Однако, учитывая, что иностранные эксперты в составе СГЭ имеют «контрольный» голос, Олеся Никон все же была признана не отвечающей критерию высоких моральных качеств.

Савчак Андрей Владимирович – судья Перемышлянского районного суда Львовской области.

Как и в предыдущем случае, голоса членов СГЭ разделились – «против» кандидата проголосовали трое иностранных экспертов, а «за» – трое украинских представителей в составе СГЭ. Наличие у иностранных экспертов «контрольного» голоса позволило им признать Андрея Савчака не соответствующим критерию высоких моральных качеств.

Поскольку на две вакантные должности судей КСУ по квоте Съезда судей остался лишь один претендент, то СГЭ признала конкурс прекратившимся в связи с недостаточным количеством кандидатов.

Совещательная группа экспертов решила обратиться к Совету судей Украины с уведомлением о необходимости объявления нового конкурса на должности судей КСУ.

Напомним, что конкурс на две должности судей КСУ по квоте съезда судей начался еще в январе. Всего документы подали 7 кандидатов, часть из которых со временем прекратила участие в конкурсе.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», в декабре 2024 года также провалился предыдущий й конкурс на должности судей КСУ по квоте Съезда судей.

Автор: Вячеслав Хрипун

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.