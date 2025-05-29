Сибига готовит контакты с США, а Киев – к визиту главы МИД Турции, – МИД

МИД Украины готовит диалог с Вашингтоном и Анкарой.

Фото: Getty Images

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Контакты министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги с представителями США запланированы в ближайшее время. Об этом во время прямого эфира в сети X сообщил спикер МИД Украины Георгий Тихий, уточнив, что детали пока держат в секрете.

«Контакты между министром и американской стороной ожидаются достаточно скоро. Я не могу вдаваться в подробности. Думаю, вы скоро получите больше информации, но да, определенные контакты планируются, - сказал Тихий, добавив, что Украина ведет регулярный, последовательный диалог с США, стороны: «постоянно находятся в диалоге на всех уровнях».

В то же время спикер подтвердил скорый визит в Киев министра иностранных дел Турции Хакана Фидана. «Мы ожидаем министра иностранных дел Турции Хакана Фидана в Киеве очень скоро. Он хороший друг Украины. Министр Сибига и министр Фидан имеют прекрасный контакт», - отметил Тихий, цитирует «Интерфакс-Украина».

По его словам, Фидан прибывает после поездки в Россию и «привезет много информации для обсуждения». Украинская сторона вместе с турецким коллегой намерена затронуть как мирные усилия, так и двустороннее сотрудничество, в частности по ситуации в Сирии, где Украина была активной в начале политических изменений.

«Мы с нетерпением ждем встречи с министром Фиданом в Украине и надеемся на содержательный разговор», - подытожил спикер.

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