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В Канаде бушуют лесные пожары — тысячи людей вынуждены эвакуироваться, видео

07:18, 30 мая 2025
Власти канадской провинции Манитоба объявили чрезвычайное положение из-за распространения лесных пожаров в центре и западе страны.
В Канаде бушуют лесные пожары — тысячи людей вынуждены эвакуироваться, видео
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В провинции Манитоба в Канаде десятки тысяч людей покидают свои дома из-за масштабных лесных пожаров. Об этом пишет Reuters

Правительство огласило чрезвычайное положение и обратилось за военной помощью.

Премьер-министр Манитобы Ваба Кинью заявил, что в общей сложности 17 тысяч человек должны покинуть свои дома.

В соседней Альберте из-за пожаров приостановлена ​​часть добычи нефти. Компания Cenovus Energy сократила количество работников на своем объекте Foster Creek, расположенном неподалеку охваченного огнем озера Чипевян. Пожар там уже уничтожил почти 3000 гектаров леса.

Еще один большой пожар, площадью 1600 гектаров, бушует возле городка Свон-Хиллз. Около 1200 человек уже были эвакуированы.

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пожар Канада

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