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У Канаді вирують лісові пожежі — тисячі людей змушені евакуюватися, відео

07:18, 30 травня 2025
Влада канадської провінції Манітоба оголосила надзвичайний стан через поширення лісових пожеж у центрі та на заході країни.
У Канаді вирують лісові пожежі — тисячі людей змушені евакуюватися, відео
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У провінції Манітоба у Канаді десятки тисяч людей покидають свої оселі через масштабні лісові пожежі. Про це пише Reuters

Уряд оголов надзвичайний стан та звернулася за військовою допомогою. 

Прем'єр-міністр Манітоби Ваба Кінью заявив, що загалом 17 тисяч людей мають покинути свої домівки.

У сусідній Альберті через пожежі призупинено частину видобутку нафти. Компанія Cenovus Energy скоротила кількість працівників на своєму об’єкті Foster Creek, який розташований неподалік охопленого вогнем озера Чіпев’ян. Пожежа там вже знищила майже 3000 гектарів лісу.

Ще одна велика пожежа, площею 1600 гектарів, вирує біля містечка Свон-Гіллз. Близько 1200 людей уже евакуювали.

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пожежа Канада

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