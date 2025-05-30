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На Закарпатті затримали чоловіка, який переправляв ухилянтів через Тису за $8 тисяч

07:00, 30 травня 2025
45-річний житель Рахівщини за гроші доставляв чоловіків до кордону з Румунією, звідки вони мали самостійно перепливати річку Тиса.
На Закарпатті затримали чоловіка, який переправляв ухилянтів через Тису за $8 тисяч
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На Рахівщині правоохоронці затримали зловмисника, який намагався переправити через кордон до Румунії жителя Донеччини. Про це повідомляє поліція Закарпатської області.

Так, поліцейські затримали 45-річного жителя села Верхнє Водяне, причетного до незаконного переправлення військовозобов’язаних чоловіків через державний кордон України.

У ході проведення оперативних заходів поліцейські з’ясували, що зловмисник підшукував клієнтів, в обхід встановлених блокпостів транспортував їх до одного із населених пунктів Рахівського району, а вже звідти — на мотоциклі підвозив до прикордоння, звідки чоловіки через річку Тиса самостійно мали дістатися сусідньої Румунії. Такі послуги коштували для втікачів 8 тисяч доларів.

Зловмисника затримали під час спроби переправити до Румунії 27-річного жителя Донецької області. У нього правоохоронці вилучили автомобіль, мотоцикл, готівку, отриману за незаконні послуги, та інші речові докази.

Переправника поліцейські затримали у порядку статті 208 КПК України. Його дії слідчі кваліфікували за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України. Наразі поліцейські встановлюють інших осіб, причетних до злочину.

Досудове розслідування триває.

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