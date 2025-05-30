У Держпраці пояснили, яка відповідальність роботодавця у разі порушення строків виплати зарплати при спрощеному режимі регулювання

Які наслідки для роботодавця через порушення строків виплати зарплати при спрощеному режимі регулювання.

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Державна служба з питань праці повідомляє, яка відповідальність роботодавця у разі порушення строків виплати заробітної плати при спрощеному режимі регулювання.

Зазначається, що однією із істотних умов трудового договору при спрощеному режимі регулювання трудових відносин є відповідальність роботодавця за порушення строків виплати заробітної плати, що передбачає визначення у трудовому договорі розміру компенсації (у процентному відношенні до розміру заробітної плати (тарифної ставки або окладу (посадового окладу), яка сплачується роботодавцем працівнику за кожний день затримки виплати заробітної плати.

За відсутності у трудовому договорі відповідних положень про відповідальність роботодавця, застосовуються норми законодавства про працю, визначені Кодексом законів про працю України та Законом України «Про оплату праці».

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