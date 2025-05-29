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Заради 30 мільйонів гривень — на Запоріжжі жінка замовила вбивство колишнього чоловіка та його родичів

23:48, 29 травня 2025
Жінка спланувала вбивство трьох людей заради спадку, але її злочинний намір викрили правоохоронці.
Заради 30 мільйонів гривень — на Запоріжжі жінка замовила вбивство колишнього чоловіка та його родичів
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На Запоріжжі судитимуть жінку, яка замовила вбивство колишнього чоловіка та його родичів. Про це повідомляє Запорізька обласна прокуратура.

Так, до суду скеровано обвинувальний акт стосовно місцевої жительки за фактом організації готування до розбійного нападу та замовного вбивства з корисливих мотивів (ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 187, п. 1, п. 6, п. 11 ч. 2 ст. 115 КК України).

Встановлено, що 34-річна жінка замовила вбивство свого колишнього чоловіка з метою заволодіння його грошовими коштами в розмірі 30 млн грн. Половину цієї суми вона пообіцяла виконавцю як плату за «послугу».

Також, за її планом, після вбивства чоловіка виконавець мав ліквідувати ще двох його родичів як зайвих претендентів на спадщину.

Злочинний намір було викрито правоохоронцями, а дії виконавця контролювалися прокуратурою та поліцією. У грудні 2024 року після проведення імітації вбивства чоловіка та його брата жінку було затримано.

Наразі вона за рішенням суду перебуває під вартою.

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