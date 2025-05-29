Ради 30 миллионов гривен — в Запорожской области женщина заказала убийство бывшего мужа и его родственников

Женщина спланировала убийство трех человек ради наследства, но ее преступное намерение разоблачили правоохранители.

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В Запорожской области будут судить женщину, заказавшую убийство бывшего мужа и его родственников. Об этом сообщает Запорожская областная прокуратура.

Так, в суд направлен обвинительный акт в отношении местной жительницы по факту организации подготовки к разбойному нападению и заказному убийству из корыстных побуждений (ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 187, п. 1, п. 6, п. 11 ч. 2 ст. 115 УК Украины).

Установлено, что 34-летняя женщина заказала убийство своего бывшего мужа с целью завладения его денежными средствами в размере 30 млн грн. Половину этой суммы она пообещала исполнителю в качестве оплаты за «услугу».

Также, по её плану, после убийства мужа исполнитель должен был устранить ещё двух его родственников как лишних претендентов на наследство.

Преступный умысел был раскрыт правоохранителями, а действия исполнителя контролировались прокуратурой и полицией. В декабре 2024 года, после имитации убийства мужчины и его брата, женщину задержали.

В настоящее время по решению суда она находится под стражей.

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