Практика судов
  1. В Украине

Ради 30 миллионов гривен — в Запорожской области женщина заказала убийство бывшего мужа и его родственников

23:48, 29 мая 2025
Женщина спланировала убийство трех человек ради наследства, но ее преступное намерение разоблачили правоохранители.
Ради 30 миллионов гривен — в Запорожской области женщина заказала убийство бывшего мужа и его родственников
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Запорожской области будут судить женщину, заказавшую убийство бывшего мужа и его родственников. Об этом сообщает Запорожская областная прокуратура.

Так, в суд направлен обвинительный акт в отношении местной жительницы по факту организации подготовки к разбойному нападению и заказному убийству из корыстных побуждений (ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 187, п. 1, п. 6, п. 11 ч. 2 ст. 115 УК Украины).

Установлено, что 34-летняя женщина заказала убийство своего бывшего мужа с целью завладения его денежными средствами в размере 30 млн грн. Половину этой суммы она пообещала исполнителю в качестве оплаты за «услугу».

Также, по её плану, после убийства мужа исполнитель должен был устранить ещё двух его родственников как лишних претендентов на наследство.

Преступный умысел был раскрыт правоохранителями, а действия исполнителя контролировались прокуратурой и полицией. В декабре 2024 года, после имитации убийства мужчины и его брата, женщину задержали.

В настоящее время по решению суда она находится под стражей.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

прокуратура убийство Запорожье заказное убийство обвинительный акт

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Второй подряд конкурс на должности судей КСУ по квоте Съезда судей полностью провалился

Иностранные эксперты в составе Совещательной группы экспертов воспользовались правом «контрольного» голоса и не разрешили судьям продолжить участие в конкурсе.

Высший совет правосудия одобрил премии всем руководителям ГСА, кроме одного

Заместитель председателя ГСА по цифровому развитию Леонид Сапельников остался без премии.

В САП поддержали формат законопроекта Минюста об отмене автоматического закрытия дел по истечении срока досудебного расследования

МВФ ждет принятия закона, которым отменяются сроки досудебного расследования после уведомления лицу о подозрении, а полномочия следственных судей продлевать сроки передаются прокурорам, поэтому придется искать компромисс.

Аудит Высшего антикоррупционного суда выявил пробел в учете средств залога – Счетная палата

Также Счетная палата выявила, что финансовую отчетность в ВАКС фактически составляют вручную – в таблицах Excel, что повышает риски допущения ошибок.

ВККС пока не будет принимать документы кандидатов в АП ВАКС – будет ждать вступления в силу закона об упрощении процедур

Документы для участия в конкурсе в Апелляционную палату ВАКС в июне 2025 года не будут приниматься – ВККС будет ждать, пока вступит в силу закон о разрешении повторного участия кандидатов, проваливших экзамен в предыдущий раз.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Наталія Добрівська
    Наталія Добрівська
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва