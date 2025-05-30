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В Гоструда объяснили, какая ответственность работодателя в случае нарушения сроков выплаты зарплаты при упрощенном режиме регулирования

00:03, 30 мая 2025
Какие последствия работодателя из-за нарушения сроков выплаты зарплаты при упрощенном режиме регулирования.
В Гоструда объяснили, какая ответственность работодателя в случае нарушения сроков выплаты зарплаты при упрощенном режиме регулирования
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Государственная служба по вопросам труда сообщает, какая ответственность работодателя в случае нарушения сроков выплаты заработной платы при упрощенном режиме регулирования.

Отмечается, что одним из существенных условий трудового договора при упрощенном режиме регулирования трудовых отношений является ответственность работодателя за нарушение сроков выплаты заработной платы, предусматривающей определение в трудовом договоре размера компенсации (в процентном отношении к размеру заработной платы (тарифной ставки или оклада (должностного оклада) за плату) заработной платы.

При отсутствии в трудовом договоре соответствующих положений об ответственности работодателя применяются нормы законодательства о труде, определенные Кодексом законов о труде Украины и Законом Украины «Об оплате труда».

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Гоструда

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