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На Закарпатье задержали мужчину, который переправлял уклонистов через Тису за $8 тысяч

07:00, 30 мая 2025
45-летний житель Раховщины за деньги доставлял мужчин до границы с Румынией, откуда они должны были самостоятельно переплывать реку Тиса.
На Закарпатье задержали мужчину, который переправлял уклонистов через Тису за $8 тысяч
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В Раховском районе правоохранители задержали злоумышленника, который пытался переправить через границу в Румынию жителя Донецкой области. Об этом сообщает полиция Закарпатской области.

Так, полицейские задержали 45-летнего жителя села Верхнее Водяное, причастного к незаконной переправке военнообязанных мужчин через государственную границу Украины.

В ходе оперативных мероприятий правоохранители установили, что злоумышленник подыскивал клиентов, объезжал установленные блокпосты и доставлял их в один из населенных пунктов Раховского района, откуда на мотоцикле подвозил к приграничной зоне. Оттуда мужчины должны были самостоятельно переправляться через реку Тиса в соседнюю Румынию. Стоимость такой «услуги» составляла 8 тысяч долларов.

Злоумышленника задержали во время попытки переправить 27-летнего жителя Донецкой области. У него изъяли автомобиль, мотоцикл, наличные деньги, полученные за незаконные услуги, и другие вещественные доказательства.

Переправщик был задержан в порядке статьи 208 УПК Украины. Его действия следователи квалифицировали по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины. Сейчас полиция устанавливает других лиц, причастных к преступлению.

Досудебное расследование продолжается.

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