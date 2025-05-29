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Сибіга готує контакти з США, а Київ — до візиту глави МЗС Туреччини, – МЗС

18:10, 29 травня 2025
МЗС України готує діалог з Вашингтоном і Анкарою.
Сибіга готує контакти з США, а Київ — до візиту глави МЗС Туреччини, – МЗС
Фото: Getty Images
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Контакти міністра закордонних справ України Андрія Сибіги з представниками США заплановано в найближчий час. Про це під час прямого ефіру в мережі X повідомив речник МЗС України Георгій Тихий, уточнивши, що деталі наразі тримають у секреті.

«Контакти між міністром та американською стороною очікуються досить скоро. Я не можу вдаватися в подробиці. Думаю, ви скоро отримаєте більше інформації, але так, певні контакти плануються, — сказав Тихий, додавши, що Україна веде регулярний, послідовний діалог зі США, сторони: «постійно перебувають у діалозі на всіх рівнях».

Водночас речник підтвердив швидкий візит до Києва міністра закордонних справ Туреччини Хакана Фідана. «Ми очікуємо на міністра закордонних справ Туреччини Хакана Фідана у Києві дуже скоро. Він хороший друг України. Міністр Сибіга та міністр Фідан мають чудовий контакт», — зазначив Тихий, цитує «Інтерфакс-Україна».

За його словами, Фідан прибуває після поїздки до Росії й «привезе багато інформації для обговорення». Українська сторона разом із турецьким колегою має намір торкнутися як мирних зусиль, так і двосторонньої співпраці, зокрема щодо ситуації в Сирії, де Україна була активною на початку політичних змін.

«Ми з нетерпінням чекаємо на зустріч з міністром Фіданом в Україні та сподіваємося на змістовну розмову», — підсумував речник.

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США Київ МЗС Туреччина Андрій Сибіга

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