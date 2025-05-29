PDF-файлы якобы от ГНС крадут доступ к компьютеру – налоговая предупреждает об угрозе

Злоумышленники маскируются под ГНС и рассылают письма с вирусом.

Фото: wikipedia

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В Украине снова зафиксировано массовое распространение вредоносных электронных писем, которые якобы направляются от имени Государственной налоговой службы Украины. Об этом сообщил председатель ГНС Руслан Кравченко, подчеркнув, что это уже вторая волна такой фейковой рассылки только за последнюю неделю.

«Фиксируем новую волну массового распространения фейковых электронных писем якобы от имени Государственной налоговой службы. За последнюю неделю это уже вторая такая волна», - заявил Кравченко.

В ГНС подчеркивают, что не имеют никакого отношения к этой рассылке. Более того, содержание таких писем несет реальную киберугрозу для пользователей: во вложенных PDF-файлах содержится вредоносное программное обеспечение, которое активируется сразу после открытия.

«После перехода запускается программное обеспечение, которое предоставляет удаленный доступ к вашему компьютеру злоумышленникам», - предупреждает ГНС.

Для проверки достоверности письма налоговая напоминает: все официальные электронные адреса службы обязательно содержат домен «@tax.gov.ua». Если электронное письмо приходит с любого другого адреса - это признак мошенничества.

В Государственной налоговой службе призывают граждан не открывать вложения в подозрительных сообщениях. Если возникают сомнения относительно подлинности письма - рекомендуется обращаться в налоговую напрямую для подтверждения.

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