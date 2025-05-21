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Місія МВФ обговорила прогрес у судовій реформі з Офісом Президента

20:51, 21 травня 2025
Головний фокус обговорення між Офісом Президента та місією МВФ був на формуванні вищих спеціалізованих адміністративних судів.
Місія МВФ обговорила прогрес у судовій реформі з Офісом Президента
Фото: Офіс Президента
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Заступниця керівника Офісу Президента України Ірина Мудра провела зустріч із представниками місії Міжнародного валютного фонду, щоб обговорити продовження судової реформи. Ішлося про питання, важливі для восьмого перегляду програми в межах Механізму розширеного фінансування для України (EFF). Про це повідомляє Офіс Президента.

Головний фокус обговорення – формування вищих спеціалізованих адміністративних судів.

Ірина Мудра поінформувала про те, що Президент України Володимир Зеленський вніс на розгляд парламенту законопроєкт 13302 про утворення Спеціалізованого окружного адміністративного та Спеціалізованого апеляційного адміністративного судів.

Також під час зустрічі обговорили конкурсні процедури на посади суддів Вищого антикорупційного суду.

Представники МВФ відзначили те, що попри повномасштабну російську агресію впровадження реформи в Україні триває.

Ірина Мудра подякувала за внесок міжнародних експертів у роботу дорадчих органів і наголосила на тому, що важливо й далі докладати зусиль для збільшення прозорості та відкритості.

Сторони домовилися продовжити обговорення реформ для їх вчасної та ефективної реалізації.

Фото: Офіс Президента

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