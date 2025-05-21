Миссия МВФ обсудила прогресс в судебной реформе с Офисом Президента

Главный фокус обсуждения между Офисом Президента и миссией МВФ был на формировании высших специализированных административных судов.

Фото: Офис Президента

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Заместительница руководителя Офиса Президента Украины Ирина Мудрая провела встречу с представителями миссии Международного валютного фонда, чтобы обсудить продолжение судебной реформы. Речь шла о вопросах, важных для восьмого пересмотра программы в рамках Механизма расширенного финансирования для Украины (EFF). Об этом сообщает Офис Президента.

Основное внимание в ходе обсуждения было уделено формированию высших специализированных административных судов.

Ирина Мудрая проинформировала, что Президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение парламента законопроект 13302 об образовании Специализированного окружного административного и Специализированного апелляционного административного судов.

Также во время встречи обсудили конкурсные процедуры на должности судей Высшего антикоррупционного суда.

Представители МВФ отметили, что несмотря на полномасштабную российскую агрессию, внедрение реформ в Украине продолжается.

Ирина Мудрая поблагодарила международных экспертов за вклад в работу консультативных органов и подчеркнула важность дальнейших усилий для повышения прозрачности и открытости.

Стороны договорились продолжить обсуждение реформ для их своевременной и эффективной реализации.

Фото: Офис Президента

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