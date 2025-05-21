Миссия МВФ обсудила прогресс в судебной реформе с Офисом Президента

Заместительница руководителя Офиса Президента Украины Ирина Мудрая провела встречу с представителями миссии Международного валютного фонда, чтобы обсудить продолжение судебной реформы. Речь шла о вопросах, важных для восьмого пересмотра программы в рамках Механизма расширенного финансирования для Украины (EFF). Об этом сообщает Офис Президента.
Основное внимание в ходе обсуждения было уделено формированию высших специализированных административных судов.
Ирина Мудрая проинформировала, что Президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение парламента законопроект 13302 об образовании Специализированного окружного административного и Специализированного апелляционного административного судов.
Также во время встречи обсудили конкурсные процедуры на должности судей Высшего антикоррупционного суда.
Представители МВФ отметили, что несмотря на полномасштабную российскую агрессию, внедрение реформ в Украине продолжается.
Ирина Мудрая поблагодарила международных экспертов за вклад в работу консультативных органов и подчеркнула важность дальнейших усилий для повышения прозрачности и открытости.
Стороны договорились продолжить обсуждение реформ для их своевременной и эффективной реализации.
Фото: Офис Президента
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