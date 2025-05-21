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Сергей Лысак назвал фейком информацию о выходе российских войск на границы Днепропетровщины

20:37, 21 мая 2025
В ОВА заявили, что информация о якобы выходе российских войск на границы области — вымысел, распространенный врагом.
Сергей Лысак назвал фейком информацию о выходе российских войск на границы Днепропетровщины
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Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что войска РФ не вышли на границу Днепропетровской области, но намеренно распространяют фейки об этом.

«В сети распространяется информация, мол, российские войска вышли на границу Днепропетровской области. Это — ФЕЙК! И эта "новость", и фото, которое якобы ее иллюстрирует. Они не соответствуют действительности», — указал он.

По словам Лысака, эти матеріали намеренно публикуются врагом, чтобы запугать жителей региона, посеять панику и дестабилизировать ситуацию.

«Не поддавайтесь на провокации», — добавил он.

Ранее в Генштабе также опровергли заявления РФ о якобы завершении боев в Курской области.

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