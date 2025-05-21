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Сергій Лисак назвав фейком інформацію про вихід російських військ на кордони Дніпропетровщини

20:37, 21 травня 2025
В ОВА заявили, що інформація про нібито вихід російських військ на кордони області — вигадка, поширена ворогом.
Сергій Лисак назвав фейком інформацію про вихід російських військ на кордони Дніпропетровщини
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Начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що війська РФ не вийшли на кордон Дніпропетровщини, але навмисно поширюють фейки про це.

«Мережею шириться інформація, що мовляв, російські війська вийшли на кордон Дніпропетровської області. Це – ФЕЙК! І ця «новина», і фото, яке нібито її ілюструє. Вони не відповідають дійсності», - вказав він.

За словами Лисака, вони навмисне опубліковані ворогом, аби залякати мешканців регіону та посіяти паніку і дестабілізувати ситуацію.

«Не ведіться на провокації», - додав він.

Раніше у Генштабі також спростували заяви РФ про нібито завершення боїв на Курщині.

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