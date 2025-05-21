У Генштабі спростували заяви РФ про нібито завершення боїв на Курщині

Операція Сил оборони в прикордонних районах Курської області триває, попри заяви російської сторони — заява Генштабу.

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У Генеральному штабі Збройних Сил України повідомили, що заяви представників держави-агресора щодо нібито завершення бойових дій на території Курської області РФ – не відповідають реальній обстановці.

«Операція підрозділів Сил оборони України на визначених напрямках у прикордонних районах Курщини триває. Хоча умови залишаються складними, українські захисники утримують займані позиції, виконують поставлені завдання та завдають ефективного ураження противнику», - наголосили у Генштабі.

Там вказали, що загалом, з початку операції на Курському напрямку противник втратив понад 63 тисячі військовослужбовців. Окрім того, було знищено або пошкоджено 5 664 одиниць озброєння та військової техніки РФ.

«Також, українські підрозділи продовжують активні дії у визначених районах Бєлгородської області РФ», - підкреслили у Генштабі.

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