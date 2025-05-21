В Генштабе опровергли заявления РФ о якобы завершении боев на Курщине

Операция Сил обороны в приграничных районах Курской области продолжается, несмотря на заявления российской стороны — заявление Генштаба.

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В Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины сообщили, что заявления представителей государства-агрессора о якобы завершении боевых действий на территории Курской области РФ не соответствуют реальной обстановке.

«Операция подразделений Сил обороны Украины на определенных направлениях в приграничных районах Курщины продолжается. Несмотря на сложные условия, украинские защитники удерживают занятые позиции, выполняют поставленные задачи и эффективно наносят поражение противнику», — подчеркнули в Генштабе.

Там отметили, что с начала операции на Курском направлении противник потерял более 63 тысяч военнослужащих. Кроме того, было уничтожено или повреждено 5 664 единицы вооружения и военной техники РФ.

«Также украинские подразделения продолжают активные действия в отдельных районах Белгородской области РФ», — добавили в Генштабе.

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