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Великобритания первой в мире вводит вакцинацию против гонореи

20:56, 21 мая 2025
Вакцину будут предлагать людям с повышенным риском, чтобы снизить количество заражений и сдержать устойчивость гонореи к лекарствам.
Великобритания первой в мире вводит вакцинацию против гонореи
Фото: unsplash
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В Великобритании с 1 августа стартует уникальная программа вакцинации против гонореи — это первая подобная практика в мире. Об этом сообщает The Guardian.

Этот шаг называют «историческим моментом для сексуального здоровья», ведь только в 2023 году в Англии было зарегистрировано более 85 тысяч случаев гонореи — это самый высокий показатель с 1918 года.

Почему это важно

Гонорея — вторая по распространённости бактериальная инфекция, передающаяся половым путём в Великобритании. При этом растёт количество штаммов, устойчивых к антибиотикам, что серьёзно осложняет лечение. Некоторые случаи уже классифицируются как чрезвычайно устойчивые (XDR) — когда не помогает даже второй ряд антибиотиков.

Что известно о вакцинации

Для прививок будет использоваться уже существующая вакцина 4CMenB, предназначенная для защиты от менингококковой инфекции группы B. Её применяют в рамках детской программы вакцинации с первых месяцев жизни. Исследования показали, что эта вакцина эффективна против гонореи на 32–42%, поскольку бактерии-возбудители этих заболеваний тесно связаны генетически.

Прививки будут делать в клиниках сексуального здоровья. Приоритет — людям с повышенным риском заражения, которых предварительно выявят и пригласят. Во время визита также будут предлагаться вакцины от вируса папилломы человека (HPV), гепатитов A и B, а также mpox (оспа обезьян).

«Это важный шаг в борьбе с распространением гонореи и снижением устойчивости к антибиотикам», — заявила доктор Аманда Дойл из NHS England.

Таким образом, Великобритания станет первой страной в мире, которая официально внедрит вакцинацию против гонореи на национальном уровне.

«Это не только защита для тех, кто в ней нуждается, но и прорыв в глобальной борьбе с гонореей», — отметил главный эпидемиолог Британского агентства по охране здоровья (UKHSA) доктор Сема Мандал.

Министр здравоохранения Эшли Далтон призвала воспользоваться возможностью вакцинации, подчеркнув, что это поможет снизить уровень передачи заболевания и остановить угрозу антибиотикорезистентности.

А глава благотворительной организации Terrence Higgins Trust Ричард Энджел добавил: «Эта вакцина способна сократить количество новых случаев гонореи на 40%. Это настоящий прорыв».

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здравоохранение вакцина Великобритания

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