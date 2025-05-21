Велика Британія першою у світі запроваджує вакцинацію проти гонореї

Вакцину пропонуватимуть людям з підвищеним ризиком, щоб зменшити кількість заражень і стримати стійкість гонореї до ліків.

Фото: unsplash

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У Великій Британії з 1 серпня стартує унікальна програма з вакцинації проти гонореї — це перша подібна практика у світі. Про це повідомляє The Guardian.

Такий називають «історичним моментом для сексуального здоров’я», оскільки лише у 2023 році в Англії було зареєстровано понад 85 тисяч випадків гонореї — найбільший показник із 1918 року.

Чому це важливо

Гонорея — друга за поширеністю бактеріальна інфекція, що передається статевим шляхом у Великій Британії. Водночас зростає кількість антибіотикорезистентних штамів, що значно ускладнює лікування. Деякі випадки класифікують як надзвичайно стійкі (XDR) — коли не діє навіть другий ряд антибіотиків.

Що відомо про вакцинацію

Для щеплення використовуватимуть вже існуючу вакцину 4CMenB, яка захищає від менінгококової інфекції типу B. Її застосовують у програмі дитячої вакцинації з перших місяців життя. Дослідження показали, що ця вакцина має ефективність 32–42% проти гонореї, оскільки бактерії-возбудники обох хвороб тісно споріднені генетично.

Щеплення будуть робити у клініках сексуального здоров’я. Пріоритет — особам із підвищеним ризиком інфікування, яких ідентифікують і запросять найближчим часом. Під час візиту також пропонуватимуть вакцини від вірусу папіломи людини (HPV), гепатитів A і B, а також mpox (мавпяча віспа).

«Це важливий крок у боротьбі з поширенням гонореї та зменшенням резистентності до антибіотиків», — заявила докторка Аманда Дойл з NHS England.

Таким чином Британія стане першою країною, яка офіційно запровадить вакцинацію проти гонореї на національному рівні.

«Це не лише захист для людей, які його потребують, а й прорив у глобальній боротьбі з гонореєю», — зазначив головний епідеміолог Британського агентства з охорони здоров’я (UKHSA) доктор Сема Мандал.

Міністерка охорони здоров’я Ешлі Далтон закликала скористатися можливістю щеплення, адже це допоможе знизити передачу хвороби та зупинити загрозу антибіотикорезистентності.

А голова благодійної організації Terrence Higgins Trust Річард Енджел додав: «Ця вакцина має потенціал зменшити кількість нових випадків гонореї на 40%. Це справжній прорив».

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