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Володимир Луганський залишився під запобіжним заходом – рішення Апеляційної палати ВАКС

18:56, 21 травня 2025
Апеляційна палата ВАКС залишила скаргу Володимира Луганського без задоволення.
Володимир Луганський залишився під запобіжним заходом – рішення Апеляційної палати ВАКС
Джерело фото: ВККС
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Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду 21 травня 2025 року частково змінила умови запобіжного заходу, встановленого для члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів Володимира Луганського слідчим суддею ВАКС ще 30 квітня.

Колегія суддів АП ВАКС повністю залишила без задоволення скаргу захисту Володимира Луганського

Разом з тим, колегія суддів частково задовольнила скаргу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Відповідно до нового рішення, ухвалу суду першої інстанції змінено в частині покладення на Володимира Луганського нових обов’язків:

не відлучатися з населеного пункту, у якому він проживає, тобто з Києва, без дозволу детектива, прокурора або суду

утримуватися від спілкування з більшої кількістю свідків, ніж це було визначено судом першої інстанції.

Також колегія суддів АП ВАКС відмовила у задоволенні заяв про передачу Володимира Луганського на поруки.

Зазначене рішення ухвалила колегія суддів АП ВАКС у складі: Даниїла Чорненька (доповідач), Сергій БоднарІгор Панаід.

Таким чином, Володимир Луганський залишається під дією запобіжного заходу у вигляді застави у розмірі 242 240 гривень.

Під час судового засідання прокурор САП знову повідомила, що диплом доктора філософії, отриманий Володимиром Луганським після захисту в МАУП у 2011 році, не надавав йому права на отримання доплат до посадового окладу судді та довічного грошового утримання судді у відставці.

«Це не було помилкою Володимира Луганського. Він юрист, він був суддею. Тому мав розуміти наслідки своїх дій», - зазначила прокурор САП Ольга Малик.

Нагадаємо, що члена ВККС підозрюють у незаконному, на думку НАБУ та САП, отриманні 15% надбавки до посадового окладу судді за наявність наукового ступеню доктора філософії у 2015-2020 роках, а також відповідне незаконне отримання збільшеного розміру довічного грошового утримання судді після виходу у відставку у 2020-2025 роках.

Справа в тому, що отриманий Володимиром Луганським у 2011 році у Міжрегіональній академії управління персоналом (МАУП) диплом доктора філософії, згідно з висновками Міністерства освіти і науки України, не відповідає встановленим до таких документів вимогам та й взагалі відсутній у будь-яких реєстрах.

Всього, відповідно до висновків НАБУ та САП, за десять років Володимир Луганський незаконно отримав 576 тис. гривень.

Детальніше з обставинами справи стосовно Володимира Луганського можна ознайомитися за посиланням.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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ВККС Вища кваліфікаційна комісія суддів України

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Володимир Луганський залишився під запобіжним заходом – рішення Апеляційної палати ВАКС

Апеляційна палата ВАКС залишила скаргу Володимира Луганського без задоволення.

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