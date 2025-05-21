Суддею Великої Палати від КАС ВС обрана Тетяна Стрелець

Строк повноважень судді Михайла Гриціва у складі Великої Палати Верховного Суду завершився.

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Збори суддів Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду 21 травня строком на три роки обрали до складу Великої Палати Верховного Суду суддю Тетяну Стрелець.

До своїх повноважень Тетяна Стрелець приступить вже 22 травня.

Відповідне кадрове рішення ухвалене зборами суддів КАС ВС у зв’язку із закінченням трирічного строку повноважень судді КАС ВС Михайла Гриціва, як судді ВП ВС.

Михайло Гриців замінить Тетяну Стрелець у складі Судової палати КАС ВС з розгляду справ щодо захисту соціальних прав.

Джерело фото: Верховний Суд

Автор: В’ячеслав Хрипун

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