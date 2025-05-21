Судьей Большой Палаты от КАС ВС избрана Татьяна Стрелец

Срок полномочий судьи Михаила Грицива в составе Большой Палаты Верховного Суда окончился.

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Собрание судей Кассационного административного суда в составе Верховного Суда 21 мая сроком на три года избрало в состав Большой Палаты Верховного Суда судью Татьяну Стрелец.

К своим полномочиям Татьяна Стрелец приступит уже 22 мая.

Соответствующее кадровое решение принято собранием судей КАС ВС в связи с истечением трехлетнего срока полномочий судьи КАС ВС Михаила Грицива, как судьи БП ВС.

Михаил Грицив заменит Татьяну Стрелец в составе Судебной палаты КАС ВС по рассмотрению дел по защите социальных прав.

Источник фото: Верховный Суд

Автор: Вячеслав Хрипун

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