В Полтавской области будут судить мужчину, который жестоко убил 2-летнего ребенка своей сожительницы

Пытаясь успокоить ребенка, который плакал и мешал спать, мужчина жестоко избил его кулаками и ударил головой о стену.

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В Полтавской области будут судить 28-летнего мужчину, который жестоко убил 2-летнего ребенка своей сожительницы. Об этом сообщает Полтавская областная прокуратура.

По данным следствия, ночью 22 февраля этого года житель Решетиловки избил кулаками двухлетнюю дочь своей сожительницы и ударил ее головой о стену. Таким образом он пытался утихомирить ребенка, который плакал и мешал ему спать.

Успокоившись и осознав, что девочка не подает признаков жизни, мужчина вытащил тело через окно дома и перенес в летнюю кухню, где завернул в одеяло и спрятал под матрасами и бытовыми вещами. Утром его задержали правоохранители.

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