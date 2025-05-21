На Полтавщині судитимуть чоловіка, який жорстоко вбив 2-річну дитину своєї співмешканки

Намагаючись заспокоїти дитину, яка плакала і заважала спати, чоловік жорстоко побив її кулаками та вдарив головою об стіну.

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На Полтавщині судитимуть 28-річного чоловіка, який жорстоко вбив 2-річну дитину своєї співмешканки. Про це повідомляє Полтавська обласна прокуратура.

За даними слідства, вночі 22 лютого цього року житель Решетилівки кулаками побив дворічну доньку своєї співмешканки та вдарив головою об стіну. У такий спосіб він намагався заспокоїти дитину, яка плакала і заважала спати.

Вгамувавши свій гнів та усвідомлюючи, що дівчинка не подає ознак життя, він через вікно будинку витягнув тіло і переніс до літньої кухні, де замотав у ковдру та накрив матрацами й побутовими речами. Вранці його затримали правоохоронці.

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