Фінляндія на кордоні з РФ встановлює камери зі штучним інтелектом

Камери навчилися розрізняти людей і тварин.

Джерело фото: Sirkka Haverinen / Yle

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У Фінляндії планують до кінця наступного року завершити будівництво паркану на кордоні Росією. Він став приблизно на метр вищим. Його сітка стала трохи міцнішою, і через неї складніше пролізти.

Про це на пресконференції розповів заступник командувача Південно-Східної прикордонної охорони Фінляндії Антті Вірта, пише Yle.

За його словами, будівництво на східному кордоні триває за графіком. Останнім часом на ділянці між Ваалімаа та Паріккала зведено 35 кілометрів огорожі.

Також прикордонники все частіше використовують штучний інтелект. Огорожа, що будується, оснащена камерами з використанням новітніх технологій та штучного інтелекту.

«Ці камери навчилися розрізняти людей і тварин. Тобто тварини поблизу кордону не спричиняють спрацювання сигналізації», – уточнив підполковник Еса Вейкканен.

Паркан на кордоні буде обладнано денними й нічними камерами та системою гучномовців, яка за потреби може використовуватися для інструктажу людей.

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