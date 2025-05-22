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Рух Богатирською в Києві обмежать майже на місяць: запроваджують нову схему

10:08, 22 травня 2025
У Києві майже на місяць обмежать рух транспорту вулицею Богатирською у напрямку проспекту Бандери.
Рух Богатирською в Києві обмежать майже на місяць: запроваджують нову схему
Джерело фото: kpzdolbunivske.rv.ua
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Із 22 травня до 19 червня частково обмежуватимуть рух транспорту вулицею Богатирською у напрямку проспекту Степана Бандери. Обмеження пов’язані з продовженням капітального ремонту вулиці. Про це повідомляють у КК «Київавтодор» та попереджають у КМДА.

Так, на ділянці від транспортної розв’язки на перетині вулиць Богатирської та Полярної до транспортної розв’язки на перетині вулиць Богатирської з Луговою розбиратимуть старе дорожнє покриття та влаштовуватимуть нові шари дорожнього одягу.

На час робіт рух транспорту на в’їзд у місто буде організований однією смугою з протилежної сторони.

Одночасно буде обмежено рух транспорту двома лівоповоротними з’їздами згідно зі схемою.

Додатково для водіїв встановлять попереджувальні знаки з інформацією про об’їзд ділянки виконання ремонтних робіт.

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Київ дороги

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