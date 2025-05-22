Рух Богатирською в Києві обмежать майже на місяць: запроваджують нову схему

У Києві майже на місяць обмежать рух транспорту вулицею Богатирською у напрямку проспекту Бандери.

Джерело фото: kpzdolbunivske.rv.ua

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Із 22 травня до 19 червня частково обмежуватимуть рух транспорту вулицею Богатирською у напрямку проспекту Степана Бандери. Обмеження пов’язані з продовженням капітального ремонту вулиці. Про це повідомляють у КК «Київавтодор» та попереджають у КМДА.

Так, на ділянці від транспортної розв’язки на перетині вулиць Богатирської та Полярної до транспортної розв’язки на перетині вулиць Богатирської з Луговою розбиратимуть старе дорожнє покриття та влаштовуватимуть нові шари дорожнього одягу.

На час робіт рух транспорту на в’їзд у місто буде організований однією смугою з протилежної сторони.

Одночасно буде обмежено рух транспорту двома лівоповоротними з’їздами згідно зі схемою.

Додатково для водіїв встановлять попереджувальні знаки з інформацією про об’їзд ділянки виконання ремонтних робіт.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.