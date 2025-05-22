На Житомирщині судитимуть чоловіка, який через особисту помсту підпалив авто військовослужбовця

Колишній військовий облив бензином і підпалив автомобіль через образу на дописи потерпілого в соцмережах, які стосувалися його знайомої.

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На Житомирщині судитимуть чоловіка, який через помсту підпалив авто військовослужбовця ЗСУ. Про це повідомляє Житомирська обласна прокуратура.

Так, до суду скеровано обвинувальний акт стосовно 31-річного жителя Бердичева за фактом знищення чужого майна, вчиненого шляхом підпалу (ч. 2 ст. 194 КК України).

Як відомо, обвинувачений – колишній військовослужбовець, який самовільно покинув місце служби. Наприкінці лютого 2025 року, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, він підійшов до автомобіля військовослужбовця Збройних Сил України із заздалегідь придбаним бензином, облив транспортний засіб і підпалив його.

Причиною злочину стала особиста помста: чоловік розлютився через публікації потерпілого у соцмережі, які стосувалися його знайомої.

У результаті підпалу автомобіль BMW X5, вартість якого становить 633 тисячі гривень, повністю згорів.

Протягом усього періоду досудового розслідування підозрюваний перебував під вартою.

Збір доказів забезпечено за процесуального керівництва Бердичівської окружної прокуратури.

Санкцією ч. 2 ст. 194 КК України передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до десяти років.

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