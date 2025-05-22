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В Житомирской области будут судить мужчину, который из личной мести поджег автомобиль военнослужащего

08:12, 22 мая 2025
Бывший военный облил бензином и поджег автомобиль из-за обиды на сообщения потерпевшего в соцсетях, которые касались его знакомой.
В Житомирской области будут судить мужчину, который из личной мести поджег автомобиль военнослужащего
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В Житомирской области будут судить мужчину, который из мести поджег автомобиль военнослужащего ВСУ. Об этом сообщает Житомирская областная прокуратура.

Так, в суд направлен обвинительный акт в отношении 31-летнего жителя Бердичева по факту умышленного уничтожения чужого имущества путем поджога (ч. 2 ст. 194 УК Украины).

По данным следствия, обвиняемый — бывший военнослужащий, самовольно оставивший место службы. В конце февраля 2025 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, он подошел к автомобилю военнослужащего Вооруженных сил Украины, заранее купил бензин, облил машину и поджег ее.

Причиной преступления стала личная месть: мужчина разозлился из-за публикаций потерпевшего в соцсети, которые касались его знакомой.

В результате поджога автомобиль BMW X5 стоимостью 633 тысячи гривен сгорел полностью.

На протяжении всего досудебного расследования подозреваемый находился под стражей.

Сбор доказательств осуществлялся под процессуальным руководством Бердичевской окружной прокуратуры.

Санкция ч. 2 ст. 194 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от трех до десяти лет.

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