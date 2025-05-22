В Дии появилась новая функция для бизнеса

Новый сервис для бизнеса заработает с 1 июня.

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С 1 июня в Украине начнет работать новый цифровой инструмент для бизнеса — сервис мультишеринга документов в приложении «Дия». С помощью этого решения компании смогут мгновенно получать полный пакет необходимых документов от клиентов — без ксерокопий, сканов и риска ошибок.

Новый сервис позволяет отправлять сразу несколько документов в несколько кликов. Клиенту достаточно нажать кнопку на сайте или отсканировать QR-код, выбрать нужные документы, а затем подтвердить передачу с помощью Дия.Подписи.

Особенность мультишеринга в том, что он работает даже тогда, когда части документов не хватает: поступят доступные, а система укажет, чего именно не хватает.

Как подключиться?

Компаниям необходимо настроить или обновить интеграцию с «Дией». Услуга платная для бизнеса, однако для клиентов, которые передают документы, она остается бесплатной.

Всю техническую информацию и детали о тарифах можно будет найти на сайте Интеграция дии.

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