У Дії з'явилась нова функція для бізнесу

Новий сервіс для бізнесу запрацює з 1 червня.

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З 1 червня в Україні запрацює новий цифровий інструмент для бізнесу — сервіс мультишерингу документів у застосунку «Дія». За допомогою цього рішення компанії зможуть миттєво отримувати повний пакет необхідних документів від клієнтів — без ксерокопій, сканів та ризику помилок.

Новий сервіс дозволяє надсилати одразу кілька документів у кілька кліків. Клієнту достатньо натиснути кнопку на сайті або відсканувати QR-код, обрати потрібні документи, а потім підтвердити передачу за допомогою Дія.Підпису.

Особливість мультишерингу в тому, що він працює навіть тоді, коли частини документів не вистачає: надійдуть доступні, а система повідомить, яких бракує.

Як під’єднати?

Компаніям потрібно налаштувати або оновити інтеграцію з «Дією». Послуга платна для бізнесу, однак для клієнтів, які передають документи, вона залишається безоплатною.

Усю технічну інформацію та деталі щодо тарифів можна буде знайти на сайті Інтеграція Дії.

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