Движение Богатырской в ​​Киеве ограничат почти на месяц: вводят новую схему

В Киеве почти на месяц ограничат движение транспорта по улице Богатырской в направлении проспекта Бандеры.

Источник фото: kpzdolbunivske.rv.ua

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С 22 мая по 19 июня частично будет ограничено движение транспорта по улице Богатырской в направлении проспекта Степана Бандеры. Ограничения связаны с продолжением капитального ремонта улицы. Об этом сообщают в КК «Киевавтодор» и предупреждают в КГГА.

Так, на участке от транспортной развязки на пересечении улиц Богатырской и Полярной до транспортной развязки на пересечении улиц Богатырской с Луговой будет проводиться демонтаж старого дорожного покрытия и укладка новых слоев дорожной одежды.

На время выполнения работ движение транспорта на въезд в город будет организовано по одной полосе с противоположной стороны.

Одновременно будет ограничено движение транспорта по двум левоповоротным съездам согласно утвержденной схеме.

Дополнительно для водителей установят предупреждающие знаки с информацией об объезде участка проведения ремонтных работ.

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