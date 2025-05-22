Финляндия на границе с РФ устанавливает камеры с искусственным интеллектом

Камеры научились различать людей и животных.

Источник фото: Sirkka Haverinen / Yle

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В Финляндии планируют до конца следующего года завершить строительство забора на границе Россией. Он стал примерно на метр выше. Его сетка стала немного прочнее, и через нее сложнее пролезть.

Об этом на пресс-конференции рассказал заместитель командующего Юго-Восточной пограничной охраны Финляндии Антти Вирта, пишет Yle.

По его словам, строительство на восточной границе идет в соответствии с графиком. В последнее время на участке между Ваалимаа и Париккала было возведено 35 километров ограждений.

Также пограничники стали все чаще использовать AI. Строящееся ограждение оснащено камерами, использующими новейшие технологии и искусственный интеллект.

«Эти камеры научились различать людей и животных. То есть животные вблизи границы не вызывают срабатывания сигнализации», – уточнил подполковник Эса Вейкканен.

Забор на границе будет оснащен дневными и ночными камерами и системой громкоговорителей, которая при необходимости может использоваться для инструктажа людей.

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