Практика судов
  1. В мире

Финляндия на границе с РФ устанавливает камеры с искусственным интеллектом

09:19, 22 мая 2025
Камеры научились различать людей и животных.
Финляндия на границе с РФ устанавливает камеры с искусственным интеллектом
Источник фото: Sirkka Haverinen / Yle
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Финляндии планируют до конца следующего года завершить строительство забора на границе Россией. Он стал примерно на метр выше. Его сетка стала немного прочнее, и через нее сложнее пролезть.

Об этом на пресс-конференции рассказал заместитель командующего Юго-Восточной пограничной охраны Финляндии Антти Вирта, пишет Yle.

По его словам, строительство на восточной границе идет в соответствии с графиком. В последнее время на участке между Ваалимаа и Париккала было возведено 35 километров ограждений.

Также пограничники стали все чаще использовать AI. Строящееся ограждение оснащено камерами, использующими новейшие технологии и искусственный интеллект.

«Эти камеры научились различать людей и животных. То есть животные вблизи границы не вызывают срабатывания сигнализации», – уточнил подполковник Эса Вейкканен.

Забор на границе будет оснащен дневными и ночными камерами и системой громкоговорителей, которая при необходимости может использоваться для инструктажа людей.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

 

Финляндия

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
«Вы квартирант и человек с Востока» – в суде поссорились судьи из восточной и западной областей Украины

Кто из судей говорит правду, а кто – нет, понять пока сложно.

Кабмин включил в план интеграции с ЕС создание Единого реестра счетов физических и юридических лиц

Налоговая служба будет отвечать за обеспечение функционирования программного и аппаратного обеспечения Единого реестра счетов физических и юридических лиц.

Судьей Большой Палаты от КАС ВС избрана Татьяна Стрелец

Срок полномочий судьи Михаила Грицива в составе Большой Палаты Верховного Суда окончился.

Владимир Луганский остался с мерой пресечения – решение Апелляционной палаты ВАКС

Апелляционная палата ВАКС оставила жалобу Владимира Луганского без удовлетворения.

Кабмин одобрил законопроект об отмене разрешений на выбросы в атмосферу, вырубку некоторых деревьев, согласование границ зон санитарной охраны водных объектов

Также правительство предлагает отменить административную ответственность за выбросы в атмосферу и изменение назначения памятников культурного наследия.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Катерина Танцюра
    Катерина Танцюра
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Вікторія Джарти
    Вікторія Джарти
    суддя Господарського суду міста Києва
  • Віталій Батрак
    Віталій Батрак
    суддя Херсонського апеляційного суду
  • Кирило Гарник
    Кирило Гарник
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва