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У Румунії повені загрожують знищенням унікальній туристичній пам’ятці

09:54, 30 травня 2025
Повінь може знищити соляну шахту Прайд, що приваблює пів мільйона туристів щороку.
У Румунії повені загрожують знищенням унікальній туристичній пам’ятці
Фото: Reuters
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У Румунії через найпотужніші за останні 30 років повені опинилася під загрозою знищення соляна шахта Прайд (Salina Praid) – одне з найбільших родовищ солі в Європі та водночас популярний туристичний об’єкт, який щороку відвідує близько 500 тисяч туристів. Про це повідомляє агентство Reuters.

Соляна шахта розташована в центральному румунському жудеці Харгіта. Тут, окрім промислового видобутку солі, функціонують туристичні галереї з парком розваг, соляною каплицею, а також медичним центром для лікування респіраторних захворювань.

Унаслідок злив рівень води в прилеглому струмку різко піднявся, і частина шахти була затоплена. Влада закрила об’єкт для відвідувачів, аби уникнути трагедії. За словами місцевих чиновників, це може мати катастрофічні наслідки для економіки регіону, адже жителі міста Прайд десятиліттями покладалися на туризм навколо шахти як на головне джерело прибутку.

«Проблема із соляною шахтою може мати катастрофічні наслідки для всього регіону», — заявив Чонгор Жомборі, головний бухгалтер філії Прайд державної компанії National Salt Company S.A., яка частково володіє об’єктом.

Шахта має щорічну продуктивність 70–100 тисяч тонн солі, однак туристична її частина – це не лише розваги, а й оздоровлення, що робить її унікальною для Європи.

Мер Прайда Ласло Ньягрус повідомив, що шахтарі вже вивезли обладнання та машини з підтоплених ділянок і наразі працюють над порятунком інших частин шахти, які ще не були відкриті для туристів.

«Вони намагаються врятувати цю ділянку, ці галереї, будуючи шлюзи і греблі, щоб захистити їх. Потрібно якнайшвидше вивчити альтернативи у туристичній сфері, щоб утримати якомога більше туристів у Прайді», — сказав Ньягрус.

Рятувальні та профілактичні роботи тривають. Місцева влада шукає рішення, які дозволять зберегти унікальну шахту та підтримати економіку регіону, що перебуває на межі кризи.

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Румунія туризм

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