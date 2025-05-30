Податкова, Держфінмоніторинг та БЕБ створять центр, щоб швидко зупиняти підозрілі операції

Буде створено Координаційний центр протидії податковим махінаціям, який буде здійснювати фінансово-податковий моніторинг підприємств.

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Державна податкова служба, Держфінмоніторинг та Бюро економічної безпеки посилять боротьбу з ухиленням від оподаткування шляхом створення Координаційного центру протидії податковим махінаціям. Це дозволить швидко зупиняти підозрілі операції.

Нагадаємо, раніше у Бюро економічної безпеки заявили, що в Україні може бути залучено понад 50 тисяч фізичних осіб-підприємців (ФОП) «у протиправні схеми з ухилення від сплати податків і легалізації «чорних» готівкових коштів».

Представники відомств під час робочої наради домовилися, що завдання такого центру – здійснення фінансово-податкового моніторингу підприємств, узагальнення податкових правопорушень тощо.

Як відзначив заступник голови Податкової служби Сергій Лисеюк, функціонування такого центру сприятиме «оперативному вирішенню робочих питань, які виникають під час відпрацювання виявлених схем». Він також запропонував для більшої ефективності долучити до роботи центру і працівників Державної митної служби, що як і ДПС є контролюючим органом у сфері оподаткування.

Під час заходу сторони також обговорили подальші плани взаємодії. Мова йшла, зокрема, про економічні правопорушення, легалізацію (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом, у т. ч. з використанням ФОП.

Зазначалося, що обмін даними та аналітичною інформацією, який здійснюється у межах підписаного у березні 2025 року тристороннього Меморандуму про співробітництво між відомствами, вже дозволяє оперативно зупиняти підозрілі операції.

Заступник директора БЕБ Андрій Пащук підкреслив необхідність законодавчих змін для посилення інституційних можливостей органів, що протидіють економічним злочинам.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Кабмін зареєстрував у Верховній Раді законопроект 13232, відповідно до якого продавцям речей на онлайн-платформах у певних випадках доведеться платити до 23% податків з отриманих коштів.

Також Державна податкова служба зможе отримувати на запит дані про рух і залишок коштів на банківських рахунках підзвітних продавців онлайн-платформ. Тобто, податковій буде розкриватися банківська таємниця стосовно рахунків громадян, які знаходять через ці платформи клієнтів для надання сервісних послуг, продають товари, пропонують до оренди житло тощо. В свою чергу, онлайн-платформи повинні будуть передавати до податкової інформацію, яка включатиме адресу проживання підзвітних продавців та адресу місця розташування житла, якщо такі продавці пропонують його в оренду.

Крім того, у парламенті зареєстрований законопроект 13233 про створення Реєстру банківських рахунків громадян. Кабмін вказує, що його прийняття дозволить своєчасно ідентифікувати будь-яких фізичних або юридичних осіб, які утримують або контролюють платіжні та банківські рахунки і депозитні сейфи, а також забезпечення своєчасного та без обмежень, безпосереднього доступу до цієї інформації національним підрозділам фінансової розвідки, та доступу для компетентних органів з метою виконання ними обов’язків.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», урядовий законопроект про Реєстр рахунків передбачає, що Державна податкова служба має право у порядку спеціального доступу або електронної інформаційної взаємодії між реєстрами надавати з Реєстру рахунків та індивідуальних банківських сейфів фізичних осіб отриману від банків інформацію, що становить банківську таємницю Держфінмоніторингу, НАБУ, БЕБ, НАЗК та іншим.

Крім того, Кабмін пропонує карати до 10 років позбавлення волі за протидію виконанню обов’язків суб’єкта первинного фінансового моніторингу.

Автор: Наталя Мамченко

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