Практика судів
  1. Публікації
  2. / В Україні

Податкова, Держфінмоніторинг та БЕБ створять центр, щоб швидко зупиняти підозрілі операції

07:40, 30 травня 2025
Буде створено Координаційний центр протидії податковим махінаціям, який буде здійснювати фінансово-податковий моніторинг підприємств.
Податкова, Держфінмоніторинг та БЕБ створять центр, щоб швидко зупиняти підозрілі операції
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Державна податкова служба, Держфінмоніторинг та Бюро економічної безпеки посилять боротьбу з ухиленням від оподаткування шляхом створення Координаційного центру протидії податковим махінаціям. Це дозволить швидко зупиняти підозрілі операції.

Нагадаємо, раніше у Бюро економічної безпеки заявили, що в Україні може бути залучено понад 50 тисяч фізичних осіб-підприємців (ФОП) «у протиправні схеми з ухилення від сплати податків і легалізації «чорних» готівкових коштів».

Представники відомств під час робочої наради домовилися, що завдання такого центру – здійснення фінансово-податкового моніторингу підприємств, узагальнення податкових правопорушень тощо.

Як відзначив заступник голови Податкової служби Сергій Лисеюк, функціонування такого центру сприятиме «оперативному вирішенню робочих питань, які виникають під час відпрацювання виявлених схем». Він також запропонував для більшої ефективності долучити до роботи центру і працівників Державної митної служби, що як і ДПС є контролюючим органом у сфері оподаткування.

Під час заходу сторони також обговорили подальші плани взаємодії. Мова йшла, зокрема, про економічні правопорушення, легалізацію (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом, у т. ч. з використанням ФОП.

Зазначалося, що обмін даними та аналітичною інформацією, який здійснюється у межах підписаного у березні 2025 року тристороннього Меморандуму про співробітництво між відомствами, вже дозволяє оперативно зупиняти підозрілі операції.

Заступник директора БЕБ Андрій Пащук підкреслив необхідність законодавчих змін для посилення інституційних можливостей органів, що протидіють економічним злочинам.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Кабмін зареєстрував у Верховній Раді законопроект 13232, відповідно до якого продавцям речей на онлайн-платформах у певних випадках доведеться платити до 23% податків з отриманих коштів.

Також Державна податкова служба зможе отримувати на запит дані про рух і залишок коштів на банківських рахунках підзвітних продавців онлайн-платформ. Тобто, податковій буде розкриватися банківська таємниця стосовно рахунків громадян, які знаходять через ці платформи клієнтів для надання сервісних послуг, продають товари, пропонують до оренди житло тощо. В свою чергу, онлайн-платформи повинні будуть передавати до податкової інформацію, яка включатиме адресу проживання підзвітних продавців та адресу місця розташування житла, якщо такі продавці пропонують його в оренду.

Крім того, у парламенті зареєстрований законопроект 13233 про створення Реєстру банківських рахунків громадян. Кабмін вказує, що його прийняття дозволить своєчасно ідентифікувати будь-яких фізичних або юридичних осіб, які утримують або контролюють платіжні та банківські рахунки і депозитні сейфи, а також забезпечення своєчасного та без обмежень, безпосереднього доступу до цієї інформації національним підрозділам фінансової розвідки, та доступу для компетентних органів з метою виконання ними обов’язків.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», урядовий законопроект про Реєстр рахунків передбачає, що Державна податкова служба має право у порядку спеціального доступу або електронної інформаційної взаємодії між реєстрами надавати з Реєстру рахунків та індивідуальних банківських сейфів фізичних осіб отриману від банків інформацію, що становить банківську таємницю Держфінмоніторингу, НАБУ, БЕБ, НАЗК та іншим.

Крім того, Кабмін пропонує карати до 10 років позбавлення волі за протидію виконанню обов’язків суб’єкта первинного фінансового моніторингу.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

податкова ФОП бюро економічної безпеки податки

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Комітет погодив законопроект про отримання освіти військовослужбовцями 18-25 років без відриву від служби, але поки незрозуміло, як вони будуть це робити

Чоловіки від 18 до 25 років, яких призвали, або ж які підписали контракт, зможуть навчатися без відриву від військової служби – але поки незрозуміло, яким чином це має бути реалізовано в умовах бойових дій.

Наші позиції та пропозиції ігноруються, а хронічні проблеми в судовій владі не вирішуються роками – Вища рада правосуддя

Вища рада правосуддя затвердила щорічну доповідь про стан забезпечення незалежності суддів в Україні.

Швидко призначити керівника Держмитслужби, внести зміни до КПК – які вимоги до України озвучили після візиту місії у МВФ

У МВФ також зауважили, що Україні треба мобілізувати внутрішні джерела надходжень і виконувати Національну стратегію доходів, а не лише сподіватися на зовнішніх донорів.

Податкова, Держфінмоніторинг та БЕБ створять центр, щоб швидко зупиняти підозрілі операції

Буде створено Координаційний центр протидії податковим махінаціям, який буде здійснювати фінансово-податковий моніторинг підприємств.

Другий поспіль конкурс на посади суддів КСУ по квоті З’їзду суддів повністю провалився

Іноземні експерти у складі Дорадчої групи експертів скористалися правом «контрольного» голосу і не дозволили суддям продовжити участь у конкурсі.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Наталія Добрівська
    Наталія Добрівська
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва