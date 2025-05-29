Grok в Telegram – Маск и Дуров опровергли

Илон Маск и Павел Дуров опровергли подписание соглашения об интеграции бота Grok в Telegram.

Фото: Infocity.az

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Американский миллиардер Илон Маск опроверг информацию о том, что его компания xAI заключила соглашение с мессенджером Telegram по интеграции бота с искусственным интеллектом Grok. Об этом он сообщил в соцсети X.

«Никакого соглашения не было подписано», - коротко заявил Маск.

Его слова подтвердил и основатель Telegram Павел Дуров. В своем комментарии он отметил: «Правда. Договорились в принципе, но нужно решить формальности».

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