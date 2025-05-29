Обещания Кремля – фикция, Украина готовит новые встречи на текущей неделе

Зеленский сообщил об очередных консультациях с партнерами и призвал усилить давление на Россию.

Фото: ОП

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Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о сегодняшних переговорах с американскими и европейскими партнерами и анонсировал еще ряд встреч на текущей неделе. Об этом он заявил в вечернем обращении.

«Провел сегодня совещание с министром обороны Украины Умеровым, министром иностранных дел Сибигой и руководителем Офиса Ермаком по дипломатической работе. Фактически каждый день координируемся с нашими партнерами и готовим встречи еще на этой неделе», - сказал Зеленский.

По словам главы государства, в ходе переговоров обсуждались вопросы дальнейшей поддержки Украины со стороны США и Европейского Союза. В то же время он отметил: хотя ряд стран призвал к прекращению огня, Россия продолжает затягивать войну и использует дипломатические обещания для задержки реальных договоренностей.

«Россия затягивает войну и делает все, чтобы просто обмануть страны, которые еще пытаются влиять на Москву словом, а не давлением. Слова с Москвой не работают. Даже так называемый меморандум, который они обещали и вроде бы больше недели готовили, до сих пор никто не видел. Украине не передали. Нашим партнерам не передали. Даже Турции как стране, которая принимала первую встречу, тоже не передали новую адженду. И хотя обещали абсолютно противоположное, и прежде всего они обещали это Соединенным Штатам Америки, Президенту Трампу. Очередной российский обман», - подчеркнул президент.

Зеленский отметил, что обещания Кремля превратились в отвлекающий маневр, а встречи остаются «пустыми», из-за чего необходимо усилить санкции и увеличить давление на Россию, чтобы заставить ее к реальным шагам для завершения войны.

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