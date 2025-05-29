У Німеччині підірвали банкомат, суттєво пошкодивши житловий будинок

Нічне пограбування банкомата у Кніттлінгені завдло €700 тисяч збитків.

Фото: SWR

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У німецькому місті Кніттлінген (земля Баден-Вюртемберг) зловмисники підірвали банкомат, встановлений у фасаді житлового будинку, повідомляє Der Spiegel. Вибухова хвиля завдала значних пошкоджень самій будівлі, проте, на щастя, обійшлося без жертв.

За попередніми даними слідства, троє невідомих злочинців проникли до приміщення, де розташований банкомат, та встановили на ньому саморобний вибуховий пристрій. Після підриву вони забрали готівку й втекли на автомобілі. Підрив також пошкодив сусідні квартири та частину зовнішнього фасаду, залишивши у дірці масштабні руйнування.

Місцева поліція оцінила збитки від вибуху приблизно в 700 тисяч євро. Розслідування проводиться спільно з Кримінальним управлінням Баден-Вюртемберга. Правоохоронці оглядають місце події, вилучають відеозаписи з камер спостереження в довколишніх будівлях і опитують свідків у надії встановити особи та маршрут втечі зловмисників.

Кніттлінген, за словами місцевих, — жвавий район із численними торговими точками та житловими багатоповерхівками, тому вибух серед ночі налякав мешканців і призвів до тимчасового відключення газо- та електропостачання в постраждалому будинку. Місцева влада вже розпочала аварійно-ремонтні роботи, аби відновити безпечний доступ до під’їзду та провести експертизу конструкцій на предмет подальшої стійкості.

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