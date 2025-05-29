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В Германии взорвали банкомат, существенно повредив жилой дом

20:51, 29 мая 2025
Ночное ограбление банкомата в Книттлингене нанесло €700 тысяч убытков.
В Германии взорвали банкомат, существенно повредив жилой дом
Фото: SWR
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В немецком городе Книттлинген (земля Баден-Вюртемберг) злоумышленники взорвали банкомат, установленный в фасаде жилого дома, сообщает Der Spiegel. Взрывная волна нанесла значительные повреждения самому зданию, однако, к счастью, обошлось без жертв.

По предварительным данным следствия, трое неизвестных преступников проникли в помещение, где расположен банкомат, и установили на нем самодельное взрывное устройство. После подрыва они забрали наличные и скрылись на автомобиле. Подрыв также повредил соседние квартиры и часть внешнего фасада, оставив в дыре масштабные разрушения.

Местная полиция оценила ущерб от взрыва примерно в 700 тысяч евро. Расследование проводится совместно с Уголовным управлением Баден-Вюртемберга. Правоохранители осматривают место происшествия, изымают видеозаписи с камер наблюдения в близлежащих зданиях и опрашивают свидетелей в надежде установить личности и маршрут побега злоумышленников.

Книттлинген, по словам местных, - оживленный район с многочисленными торговыми точками и жилыми многоэтажками, поэтому взрыв среди ночи напугал жителей и привел к временному отключению газо- и электроснабжения в пострадавшем доме. Местные власти уже начали аварийно-ремонтные работы, чтобы восстановить безопасный доступ к подъезду и провести экспертизу конструкций на предмет дальнейшей устойчивости.

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Германия деньги ограбление

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