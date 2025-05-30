Комітет погодив законопроект про отримання освіти військовослужбовцями 18-25 років без відриву від служби, але поки незрозуміло, як вони будуть це робити

Чоловіки від 18 до 25 років, яких призвали, або ж які підписали контракт, зможуть навчатися без відриву від військової служби – але поки незрозуміло, яким чином це має бути реалізовано в умовах бойових дій.

Фото: zakarpattya.net

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Чоловіки від 18 до 25 років, яких мобілізували, або ж які підписали контракт на військову службу, можуть отримати право на навчання у закладах освіти без відриву від служби. Відповідний законопроект Кабміну 13235 рекомендував прийняти за основу Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки.

Як зазначено, законопроект розроблено Міноборони для «підвищення мотиваційних чинників залучення на військову служб громадян віком від 18 до 25 років».

Втім, поки незрозуміло, яким чином вони зможуть реалізувати таку можливість в умовах бойових дій.

Передбачені зміни до законів про вищу освіту, про освіту та про фахову передвищу освіту, а саме:

закріплення гарантії військовослужбовців віком від 18 до 25 років, які проходять військову службу за контрактом, права на навчання;

надання права військовослужбовцям віком від 18 до 25 років, які проходять військову службу за контрактом або за призовом під час мобілізації, навчатися у закладах вищої освіти для здобуття відповідного рівня освіти без відриву від служби, а також права на відпустку у зв’язку з навчанням у закладі вищої освіти;

збереження місця навчання та стипендії на період військової служби;

збереження місця навчання на період військової служби.

Разом з тим, у ГНЕУ ВР звернули увагу, що з урахуванням триваючого правового режиму воєнного стану та наявності районів бойових дій, громадяни, які наразі укладають контракт про проходження військової служби, можуть залучатись безпосередньо до участі у бойових діях.

Однак, виходячи зі змісту Закону «Про вищу освіту» навчання без відриву від виробництва, навіть за заочною або дистанційною формами, передбачає виконання здобувачем вищої освіти вимог освітньої програми: участь у навчальних заняттях; самостійну роботу; практичну підготовку; контрольні заходи.

Водночас, участь військовослужбовця у бойових діях, особливо в районах воєнних (бойових) дій передбачає виконання військовою частиною бойових завдань під час ведення рейдових (штурмових) дій, відбиття штурмових дій противника в умовах безпосереднього взаємного вогневого контакту; виконання завдань ракетними військами та артилерією з вогневого ураження противника; ведення оперативної (військової, спеціальної) розвідки на території противника (території між позиціями військ противника та своїх військ) або в умовах безпосереднього зіткнення (взаємного вогневого контакту) з противником або рятування (евакуація) особового складу, або ведення повітряної і радіаційної розвідок, або ведення повітряного, морського бою тощо.

Тобто, у зазначених вище умовах отримання додаткових фахових знань невійськового характеру навряд чи буде можливим.

«Такі обставини, часто в умовах відсутності зв’язку та доступу до мережі Інтернет, на нашу думку, не можуть сприяти засвоєнню нових знань та оволодінню навичками інших професій, а необхідність виконання освітніх завдань створюватимуть додаткове навантаження на військовослужбовця. Вочевидь, у даному випадку доцільнішим було б передбачити збереження за здобувачем освіти його статусу, щоб він згодом міг повернутись до навчання на той самий етап, на якому призупинив його», зазначили у ГНЕУ ВР.

Крім того, там звернули увагу, що пропозиції проекту щодо збереження місця навчання, а також виплати стипендії після поновлення на навчання стосуються тільки здобувачів освіти, які прийняті на військову службу за контрактом віком від 18 до 25 років (зміни до законів «Про фахову передвищу освіту», «Про освіту» та «Про вищу освіту»).

Проте військовослужбовці, які проходять таку службу за контрактом у воєнний час, також виконують важливі завдання у сфері оборони держави та потребують належних гарантій з боку держави. І здобувати вищу освіту, в тому числі вперше, можуть також і старші особи, які тим не менш, у випадку необхідності оборони країни, виявили бажання стати на її захист, уклавши відповідний контракт на проходження військової служби.

В такому випадку відсутність вікових обмежень може стати додатковим стимулюючим заходом для підвищення привабливості військової служби. Тому, на думку ГНЕУ, ці гарантії варто поширити на усіх здобувачів освіти, які призвані або прийняті на військову службу під час воєнного стану, а також проходять військову службу у цей час.

Автор: Наталя Мамченко

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