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Нетверезий водій кинув страйкбольну гранату в патрульних на Рівненщині

21:19, 29 травня 2025
На Рівненщині чоловік 0,31 проміле погрожував патрульним вбивством і кинув у них страйкбольну гранату.
Нетверезий водій кинув страйкбольну гранату в патрульних на Рівненщині
Фото: police.in.Rivne.region
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У Костополі на Рівненщині 40-річного чоловіка затримали за погрози вбивством патрульним поліцейським та застосування страйкбольної гранати, яка вибухнула неподалік правоохоронців. Про це повідомила поліція Рівненської області.

Інцидент стався сьогодні, 29 травня, близько 04:20 на автодорозі «Городище–Рівне–Старокостянтинів», неподалік міста Костопіль, під час дії комендантської години. Патрульні зупинили автомобіль «ВАЗ 2104», яким керував 40-річний мешканець села Данчиміст Рівненського району.

Під час спілкування з водієм інспектори виявили в нього ознаки алкогольного сп’яніння й запропонували пройти огляд. Чоловік погодився, проте дув у прилад Drager неналежним чином, у результаті чого алкотестер видавав помилки. Це викликало в чоловіка обурення — він повернувся до свого авто, замкнувся всередині та почав висловлювати патрульним погрози вбивством.

Законну вимогу поліцейських вийти з автомобіля чоловік проігнорував, після чого кинув із легковика у їхній бік предмет, який вибухнув. Згодом з’ясувалося, що це була страйкбольна граната. На щастя, ніхто з правоохоронців не постраждав.

Працівники відділення поліції №2 (м. Костопіль) оперативно затримали чоловіка в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та помістили його до ізолятора тимчасового тримання.

Після повторного огляду на стан сп’яніння Drager показав 0,31 проміле алкоголю в організмі водія.

На місці події працювали вибухотехніки, які вилучили уламки корпусу страйкбольної гранати, важіль та металеве кільце з чекою.

Слідчі, за процесуального керівництва Здолбунівської окружної прокуратури, повідомили затриманому про підозру за ч.1 ст.345 Кримінального кодексу України — погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу. Триває досудове розслідування.

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поліція Рівне

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