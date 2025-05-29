Активистка Мария Берлинская опубликовала перечень мастерских БПЛА – россияне уже поблагодарили

Волонтер Берлинская опубликовала данные производителей дронов, а потом заявила, что они «старые, как мир».

Фото: pravda.com.ua

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Украинский волонтер и основательница проекта Victory Drones Мария Берлинская оказалась в центре общественного скандала после того, как в ее Telegram-канале опубликовала таблицу с данными украинских компаний, производящих беспилотные летательные аппараты. В ней были указаны названия фирм, города расположения, номера телефонов и веб-сайты - информация, которая, по словам Берлинской, уже давно есть в открытом доступе.

Публикация вызвала возмущение, когда один из российских OSINT-проектов поблагодарил волонтера за «подарок»: мол, теперь им легче определить, кто именно в Украине занимается производством дронов, и где расположены эти предприятия. В ответ на это Берлинская объяснила, что данные из таблицы «устарели», ведь «русня о ней давно знает».

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